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حرائق «كاليفورنيا» تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

حرائق «كاليفورنيا» تلتهم مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً
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تواصل – وكالات:

أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا، أمس (الاثنين)، أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأميركية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعراً، التهمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف كيلو متر مربّع، في مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء، إنّ «هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (ثمانية آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق».

ووفقاً لفرق الإطفاء، فإنّ أكثر من 14100 عنصر كانوا عصر أمس يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

ولقي ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية، في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم، والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.

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