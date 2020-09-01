بعد واقعة الطبيب المخالف.. «حماية المستهلك» تحدد 6 ضوابط لتصوير المرضى

تواصل – فريق التحرير:

شددت جمعية حماية المستهلك على منع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم وذلك بعد تداول واقعة الطبيب المخالف.

وأشارت الجمعية، إلى إمكانية فعل ذلك عند الضرورة ووفقًا لضوابط معينة، كما حددت الجمعية عبر حسابها في “تويتر”، ضوابط تصوير المرضى كالتالي:

1- أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير والتسجيل.

2- إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم.

3- عدم ممارسة أي ضغط على المريض من أجل الحصول على التصوير.

4- حق المريض في سحب موافقته في جميع الحالات.

5- التأكد من أن التصوير يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

5- عدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.