الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد واقعة الطبيب المخالف.. «حماية المستهلك» تحدد 6 ضوابط لتصوير المرضى

بعد واقعة الطبيب المخالف.. «حماية المستهلك» تحدد 6 ضوابط لتصوير المرضى
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت جمعية حماية المستهلك على منع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم وذلك بعد تداول واقعة الطبيب المخالف.

وأشارت الجمعية، إلى إمكانية فعل ذلك عند الضرورة ووفقًا لضوابط معينة، كما حددت الجمعية عبر حسابها في “تويتر”، ضوابط تصوير المرضى كالتالي:

1- أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير والتسجيل.

2- إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم.

3- عدم ممارسة أي ضغط على المريض من أجل الحصول على التصوير.

4- حق المريض في سحب موافقته في جميع الحالات.

5- التأكد من أن التصوير يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

5- عدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.

Image

مواد ذات صلة

«حماية المستهلك» تحذر: مصطلح المنتج التجميلي «عضوي أو طبيعي» لا يعني أنه آمن

«حماية المستهلك» تحذر: مصطلح المنتج التجميلي «عضوي أو طبيعي» لا يعني أنه آمن

«حماية المستهلك» تنصح المستهلكين بهذا الإجراء قبل شراء السلع الترويجية (فيديو)

«حماية المستهلك» تنصح المستهلكين بهذا الإجراء قبل شراء السلع الترويجية (فيديو)

11 نصيحة لتجنب اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات الافتراضية (إنفوجراف)

11 نصيحة لتجنب اختراق الخصوصية في برامج الاجتماعات الافتراضية (إنفوجراف)

أبرز أنواع الكمامات والمعقمات بالمملكة.. المواصفات والأسعار المعتمدة

أبرز أنواع الكمامات والمعقمات بالمملكة.. المواصفات والأسعار المعتمدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة