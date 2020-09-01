«تعليم الرياض» توجه المدارس ومكاتب التعليم لدعم الطلاب وأولياء أمورهم تقنياً

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أهاب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بجميع المدارس ومكاتب التعليم الحكومية والأهلية، بتهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد عن بعد، بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي وتذليل الصعوبات التقنية التي قد يواجهونها لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بُعد.

وأوضح الوهيبي أثناء زيارته التفقدية لثانوية الأمير فيصل بن فهد أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية داعمة للطلاب والطالبات من خلال الوحدات الإرشادية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الثامنة صباحا حتى الـ 12 ظهراً، مؤكدا دور أولياء الأمور بوصفهم شركاء لوزارة التعليم في نجاح العملية التعليمية من خلال تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة لأبنائهم في المنزل، مشيدا بدور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

يذكر أن مدارس المنطقة استقبلت العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث قام المعلمون والمعلمات بالإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم التعليمي والتقني لهم.