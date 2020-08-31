الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزارة الطاقة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تبحثان فرص التعاون

وزارة الطاقة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تبحثان فرص التعاون
0

تواصل – واس:

عُقد اجتماع افتراضي، أمس الإثنين، بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، لاستعراض أوجه التعاون والفرص المشتركة بين منظومة الطاقة، ممثلة بوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس “سدايا” أن الاجتماع استعرض أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تفضّل باعتمادها، مؤخراً، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – التي من شأنها أن تُسهم في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تُركّز على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة، ووضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة الدولية لقطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من الجانبين، نموذج العمل الناجح لمنظومة الطاقة، الذي يضم جميع الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع، ضمن فريق واحدٍ، بطريقة تكاملية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة بشكل نموذجي ومستدام.

ومن المُستهدف أن يتوج التعاون، بين وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بمذكرة تفاهم تُسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك، بالنظر لوجود فرص كبيرة للبحث والابتكار وبناء القدرات في مجالات الطاقة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، بما سيلعب دورًا إيجابيًا في إنتاجها واستهلاكها، وإيجاد الحلول المبتكرة المساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي، إذ يُعد تكامل الجهود سبيلًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

مواد ذات صلة

«سدايا» تعلن عن مبادرة برنامج تدريبي لـ 100 شاب وشابة بمكة

«سدايا» تعلن عن مبادرة برنامج تدريبي لـ 100 شاب وشابة بمكة

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

«سدايا» تطلق تطبيق «توكلنا» لأجهزة هواوي لتعزيز الإجراءات الاحترازية

«سدايا» تطلق تطبيق «توكلنا» لأجهزة هواوي لتعزيز الإجراءات الاحترازية

«أرامكو» تحدد موعد إعلان تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين

«أرامكو» تحدد موعد إعلان تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة