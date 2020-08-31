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وفقاً لعدة اشتراطات.. الترخيص لخدمة مغاسل الملابس الذاتية في المملكة قريباً

وفقاً لعدة اشتراطات.. الترخيص لخدمة مغاسل الملابس الذاتية في المملكة قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية – في سياق التحديث الجديد للاشتراطات البلدية لنشاط مغاسل الملابس- الترخيص لنشاط مغاسل الملابس الذاتية، كأحد الأنشطة الاقتصادية التي تتيح للعميل تنفيذ خدمة غسل وتجفيف ملابسه بنفسه وتشجع مناخ الاستثمار.

وجاء التحديث الجديد للاشتراطات البلدية لنشاط مغاسل الملابس، ضمن حزمة من الأنشطة تزمع الوزارة تحديث اشتراطاتها، لكي تتواكب وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتكون عنصرا ممكنا لتحقيق أهداف الرؤية،في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير، مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدينة، وتحسينا لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.

اشتراطات الخاصة بمغاسل الخدمة الذاتية

كما تتضمن الاشتراطات الخاصة بمغاسل الخدمة الذاتية للملابس اشتراطات قسم الإدارة، وتشمل أن يكون في واجهة المحل والجدار الفاصل بين قسم الاستقبال ومكان غسيل وتجفيف الملابس من الزجاج الشفاف بالكامل أو من جزأين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه على متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، ويمنع منعاً باتاً تظليل الجزء العلوي الزجاجي من الجدار الفاصل، أو وضع رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خلاله، وتوفير عامل لتنظيم الخدمة داخلياً وفرز الملابس، وتوفير ملصقات إرشادية لتنظيم الخدمة وكيفية استخدام الغسالات والمجففات ودرجات الحرارة المستخدمة والتحذيرات الخاصة لهذا الغرض، ووضع لوحة إرشادية توضح تصنيف الملابس ونوعها – وفقاً لـ”الوطن”-.

وتتضمن الاشتراطات أيضا وجود قسم غسل وتجفيف الملابس ويزود بعدد كافٍ من آلات الغسل والتنظيف الآلية والحديثة والمجففات الآلية لتجفيف الملابس والمفروشات بعد الغسل وحاويات، ويُراعى أن تكون الآلات موزعة فيه بطريقة مناسبة تسمح بوجود ممرات واسعة بينها لتسهيل الحركة. وتوفير المنظفات والمطهرات المستخدمة في عملية الغسيل أو قد يجلبها العميل حسب رغبته، وتزويد المغسلة بالعدد الكافي من سخانات المياه، وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة.

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