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«البيئة»: نعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة

«البيئة»: نعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه لن تُصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1 / 1 / 1442هـ الموافق 20 / 8 / 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، علماً بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من (16.000) من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من (300.000) متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الابل للأسواق والمسالخ.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

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