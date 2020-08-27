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«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا

«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة ألكاتيل النقاب عن هاتفها الذكي 3X الجديد، الذي ينتمي للفئة الأساسية. وأوضحت الشركة الفرنسية التابعة لشركة TCL الصينية أن الهاتف الجديد يأتي مزوداً بشاشة IPS قياس 52ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89%.

كما يشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة وضوح 13 ميغابيكسل في الأمام، وكاميرا رباعية في الخلف: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتأتي البطارية المدمجة بسعة 5000 مللي أمبير ساعة وتكفي لمدة عمل تصل إلى 31 ساعة وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

ويدعم الهاتف الجديد تقنية Wi-Fi 802.11 bgn و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C وAndroid 10 كنظام تشغيل.

ويتوفر الهاتف اعتباراً من سبتمبر القادم بالألوان Jewelry Black و Jewelry Green بسعر يبلغ نحو 200 يورو.

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