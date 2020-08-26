تكليف «شجاع الشريف» قائما بأعمال محافظ الوجه

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وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على تكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.

وأعلنت إمارة تبوك في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” عن صدور صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكى أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.

يذكر أنه صدر أمر ملكي قبل أيام بإعفاء محافظي كل من محافظة أملج والوجه ورئيس مركز السودة من مناصبهم بسبب الاعتداءات على أراضي البحر الأحمر.