الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تكليف «شجاع الشريف» قائما بأعمال محافظ الوجه

تكليف «شجاع الشريف» قائما بأعمال محافظ الوجه
0

تواصل – فريق التحرير:

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على تكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.

وأعلنت إمارة تبوك في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” عن صدور صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكى أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.

يذكر أنه صدر أمر ملكي قبل أيام بإعفاء محافظي كل من محافظة أملج والوجه ورئيس مركز السودة من مناصبهم بسبب الاعتداءات على أراضي البحر الأحمر.

مواد ذات صلة

وزير الداخلية يؤكد نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج «استثنائي»

وزير الداخلية يؤكد نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج «استثنائي»

«المسند» يوضح أسباب اعتدال درجة الحرارة في «محافظة الوجه»

«المسند» يوضح أسباب اعتدال درجة الحرارة في «محافظة الوجه»

وزير الداخلية يثني على جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية لمواجهة «كورونا»

وزير الداخلية يثني على جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية لمواجهة «كورونا»

اعتماد تطبيق «ميدان».. منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية

اعتماد تطبيق «ميدان».. منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة