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6 تحديات تتسبب في انخفاض إيرادات «القطاع العقاري».. تعرّف عليها

6 تحديات تتسبب في انخفاض إيرادات «القطاع العقاري».. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عن وجود 6 تحديات واجهت القطاع العقاري “بيع وشراء وتأجير وإدارة العقارات” خلال الشهور القليلة الماضية “أثناء فترة منع التجول” أبرزها عدم القدرة على التواصل مع العملاء، وإنجاز المعاملات فيما يخص الإجراءات القانونية، واعتبرها معوقات تسببت في انخفاض الإيرادات بشكل كبير.

وبحسب التقرير، فقد اشتكى القطاع العقاري من الاعتذار عن مهام التقييم بسبب الاحترازات الوقائية، وأن مصاريف التشغيل مستمرة برغم التوقف عن الأعمال، وعدم إمكانية معاينة العقارات أو الالتقاء بالعملاء، مطالباً بوضع خطة للتواصل مع الجهات الحكومية فيما يخص الشؤون القانونية إلكترونياً لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وفقًا لـ”الوطن”.

أما الصناعات التحويلية والخفيفة، فقد حدد التقرير أبرز المعوقات التي كانت تواجه القطاع أهمها تخفيض عدد العاملين في المصانع والسكن وتوقف السفر والاستقدام، وانخفاض المبيعات المحلية بشكل حاد، وتوقف التصدير، إضافة إلى وجود مشكلة كبيرة سابقة كانت تتركز في النقل بالنسبة للمصانع، حيث تقوم بالإنتاج والتخزين على مدار الساعة في المدن الصناعية، وعند حاجتها لدخول الشاحنات للتحميل تعتذر شركات النقل عن تلبية الطلب لوجود صعوبات في التصاريح لديها. نشاط المقاولات

بالنسبة لنشاط المقاولات العامة، “الصيانة وتشييد وتشطيب المباني، والطرق والنظافة”، فقد أكد التقرير أن المعوقات كانت تتمثل في عدم استثناء التنقل داخل المدن وبين المدن للمقاولين الذين لهم عقود صيانة أو إنشاءات مع المصانع، لضمان عدم توقف الإمدادات واستمرار التنمية الصناعية.

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