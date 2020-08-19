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«شركة الكهرباء»: اكتمال مشروع تعزيز سعة شبكة النقل بمشعر عرفات

«شركة الكهرباء»: اكتمال مشروع تعزيز سعة شبكة النقل بمشعر عرفات
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تواصل – فريق التحرير

أكدت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أنها ساهمت بشكل فاعل في نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج، من خلال الإنجازات التي حققتها، ضمن خططها الخاصة بمواسم الحج، لتقديم خدمة كهربائية موثوقة؛ لراحة ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن من هذه الإنجازات، تنفيذ مشروع تعزيز سعة شبكة النقل في مشعر عرفات، عبر توسعة محطة عرفات 1، وتجهيز سبع محطات متنقلة، وهو من المشاريع الاستراتيجية والمهمة جداً لتغذية مشعر عرفات.

وأوضح الدكتور صالح بامسق، رئيس القطاع الغربي في “نقل الكهرباء”، أنه تم، بحمد الله، إنجاز مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة عرفات1، بمقدار 134 م.ف.أ، في فترة قياسية 8 أشهر، حيث كان العمل يتواصل دون انقطاع، رغم الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار جائحة كورونا، في سبيل إنجازه ضمن المواعيد المحدّدة، قبل بدء موسم الحج. وأضاف، أنه تم تجهيز وتشغيل ثماني محطات متنقلة في منطقة المشاعر المقدسة، بسعة إضافية مقدارها 455 م.ف.أ، لتعزيز قدرات النظام الكهربائي في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

وعبر الدكتور صالح بامسق، عن شكره وتقدير لزملائه قادة الفرق، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، والتفاني في إنجاز العمل لتحقيق رؤية الشركة في تقديم خدمة متميزة لعملائها وللوطن. كما شكر جميع القطاعات داخل الشركة، التي ساهمت في تسريع مسار المشاريع.

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