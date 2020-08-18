الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«ساما»: القطاع التجاري سجل أعلى نمواً في معدل الإقراض منذ 4 سنوات

«ساما»: القطاع التجاري سجل أعلى نمواً في معدل الإقراض منذ 4 سنوات
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما” أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري، سجل نموا بنحو 6 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

 وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 306.8 مليار ريال مقارنة بنحو 289.4 مليار ريال، وبذلك يسجل صافي إقراض بنحو 17.48 مليار ريال للفترة- وفقاً لـ” الاقتصادية”-.

وأكدت البيانات أن القطاع التجاري سجل نموا في معدل الإقراض هو الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2016، أي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وثلاثة فصول.

كما سجل الائتمان للقطاع التجاري نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، إذ نما في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.8 في المائة ثم 1.3 في المائة للربع الثالث و2 في المائة للربع الرابع، فيما بلغ الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 5.1 في المائة.

 

 

مواد ذات صلة

الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم

الرياض تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم

اقتصاديون يوضحون فوائد إنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر التجاري

اقتصاديون يوضحون فوائد إنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر التجاري

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم في المملكة (فيديو)

خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم في المملكة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>