«ساما»: القطاع التجاري سجل أعلى نمواً في معدل الإقراض منذ 4 سنوات

تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما” أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري، سجل نموا بنحو 6 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 306.8 مليار ريال مقارنة بنحو 289.4 مليار ريال، وبذلك يسجل صافي إقراض بنحو 17.48 مليار ريال للفترة- وفقاً لـ” الاقتصادية”-.

وأكدت البيانات أن القطاع التجاري سجل نموا في معدل الإقراض هو الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2016، أي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وثلاثة فصول.

كما سجل الائتمان للقطاع التجاري نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، إذ نما في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.8 في المائة ثم 1.3 في المائة للربع الثالث و2 في المائة للربع الرابع، فيما بلغ الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 5.1 في المائة.