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متحدث التعليم الجامعي: الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعملية والتدريبية

متحدث التعليم الجامعي: الدراسة عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للعملية والتدريبية
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تواصل- فريق التحرير:

قال متحدث التعليم الجامعي بوزارة التعليم طارق الأحمري: إن الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني للفصل القادم ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية فقط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية؛ بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل بالكليات والمعاهد لرصد الحالة الصحية، وكذلك تشكيل لجنة عليا بالجامعات لمتابعة نفس الغرض.

ولفت إلى أن مجالس الجامعات ستقوم بنشر القرارات التفصيلية للمقررات التطبيقية.

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