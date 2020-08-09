الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هيئة الاتصالات: نخطط لتوفير 10 جيجاهرتز لتلبية الاحتياجات الرقمية

هيئة الاتصالات: نخطط لتوفير 10 جيجاهرتز لتلبية الاحتياجات الرقمية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تخطط لتوفير وطرح أكثر من 10 جيجاهرتز لتلبية الاحتياجات الرقمية، وخلق بيئة محفزة لنشر التقنيات (الراديوية) الناشئة والتطبيقات اللاسلكية المبتكرة.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السادس لإدارة الطيف الترددي لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد افتراضيا خلال المدة من 3 إلى 6 من شهر أغسطس الجاري.

وسلط المؤتمر الضوء على التجربة الرائدة للمملكة في إعادة توزيع النطاقات الترددية 2.3 و 2.6 جيجاهرتز، ونجاحها في توفير نطاقات ترددية عريضة جداً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة تمكّنهم من استخدامها في تقنيات الجيل الرابع والخامس من الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق.

واستعرض المؤتمر توجه المملكة في توفير وطرح أكثر من 10 جيجاهرتز لتلبية الاحتياجات الرقمية، وخلق بيئة محفزة لنشر التقنيات (الراديوية) الناشئة والتطبيقات اللاسلكية المبتكرة.

الجدير بالذكر أن المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- سلطت الضوء في يونيو الماضي على تجربتها الرائدة في إعادة توزيع النطاقات المحددة للخدمات المتنقلة على الدول الأوربية.

وأسهمت هذه المبادرة في تحسن سرعات الإنترنت لأكثر من 6 أضعاف لتصل المملكة للمركز العاشر على مستوى العالم وفق تقرير (سبيد تست) العالمي.

مواد ذات صلة

اتفاقية «النطاق العريض» بين شركات الاتصالات تدخل حيز التنفيذ.. ما هي فائدتها للمستخدمين؟

اتفاقية «النطاق العريض» بين شركات الاتصالات تدخل حيز التنفيذ.. ما هي فائدتها للمستخدمين؟

فتح باب التقديم للحصول على وكالة لتسجيل أسماء «النطاقات السعودية»

فتح باب التقديم للحصول على وكالة لتسجيل أسماء «النطاقات السعودية»

«هيئة الاتصالات»: إيقاف شركة «سمسا» للنقل السريع بسبب تأخير إيصال الشحنات

«هيئة الاتصالات»: إيقاف شركة «سمسا» للنقل السريع بسبب تأخير إيصال الشحنات

«الاتصالات» تغرم شركة مختصة بتقديم الخدمات البريدية 100 ألف ريال

«الاتصالات» تغرم شركة مختصة بتقديم الخدمات البريدية 100 ألف ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة