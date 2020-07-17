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الإطاحة بوافدين في الرياض تاجرا بشرائح اتصالات مسجلة بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

الإطاحة بوافدين في الرياض تاجرا بشرائح اتصالات مسجلة بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذينِ من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وأضاف “الكريديس” أنه ضُبط بحوزتهما (5244) شريحة و(3) أجهزة لإعادة الشحن، و (14) هاتف محمول ومبالغ مالية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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