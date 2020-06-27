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«أمانة الرياض»: 5 أسباب لمنع «البيع الجائل» في الطرقات

«أمانة الرياض»: 5 أسباب لمنع «البيع الجائل» في الطرقات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض أن الأنظمة تمنع ممارسة البيع الجائل في الطرقات، وذلك حفاظا على صحة المستهلك، ولضمان سلامة السكان وراحتهم.

وأكدت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن هناك 5 محاذير رئيسية تسهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.

وقالت أمانة الرياض، أن الأنظمة تمنع الأنظمة ممارسة البيع الجائل في الطرقات لعدة أسباب كالتالي:

– المواد المعروضة للبيع مجهولة المصدر، ولا تخضع لطرق نقل وتخزين آمنة.

– الوقوف العشوائي يعرض حياة البائع وسالكي الطريق للخطر.

– فساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية.

– تشويه للمشهد الحضري في المدينة.

– إرباك للحركة المرورية في الطرقات.

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