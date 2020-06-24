استطلاع «كلنا مسؤول».. هل البيئة المنزلية مناسبة للعمل عن بعد؟

تواصل – فريق التحرير:

أجرى برنامج “كلنا مسؤول” المذاع على قناة السعودية استطلاع رأي بعنوان “هل البيئة المنزلية مناسبة للعمل عن بعد؟”.

وتباينت ردود الأفعال، إلا أن الآراء المؤيدة كانت أكثر بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد، وفرض تدابير وإجراءات احترازية.

وقال البعض إن بعض الأعمال قد تصلح للعمل من المنزل والبعض الآخر يتطلب متابعة من الميدان وبالتالي لا يصلح معه العمل من المنزل.

والبعض الآخر أيد فكرة العمل عن بعد من المنزل أونلاين، بسبب ظروف الوضع الحالي وانتشار فيروس كورونا، فضلا عن توفر الإنترنت والهدوء والعزلة.

وكانت النساء الأكثر تأييدا للعمل عن بعد من المنزل، حيث أكدن أن العمل من المنزل أفضل كثيرا ويتيح للمرأة أن تجلس في بيتها وتراعي أولادها بالإضافة إلى عملها، وهذا أفضل من خروجها من المنزل.