في موقف إنساني غير مستغرب.. شاهد.. كيف تصرف رجل أمن مع مواطن يبحث عن علاج لوالدته أثناء منع التجول

تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن مقطع فيديو لموقف إنساني من أحد رجال الأمن تجاهه أثناء فترة منع التجول.

ويوضح المواطن عبر المقطع المتداول على منصة التواصل الاجتماعي” تويتر” الموقف بعد أن وجد دواء أمه المريضة بضغط الدم قد نفذ، وعندما اتصل بالصيدلية أكدت له أنه غير متوافر الآن، فاضطر إلى النزول أثناء وقت منع التجول وعندما سأله أحد أفراد الأمن ذكر له سبب النزول في هذا التوقيت فاتصل رجل الأمن على أهل بيته ليجد الدواء الذي يريده المواطن.

وأضاف المواطن في الفيديو المتداول: ” توجهت بسيارتي خلف مركبة رجل الأمن نحو منزله ليعطيني الدواء الذي أبحث عنه لوالدتي في موقف غير مستغرب على رجال الأمن لخدمة الوطن والمواطنين”.