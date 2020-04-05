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بالفيديو.. «الصحة» توضح سبب ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» خلال الأيام الأخيرة

بالفيديو.. «الصحة» توضح سبب ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» خلال الأيام الأخيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، سببارتفاع الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)،في الأيام الأخيرة بالمملكة.

وأشار العبد العالي، خلال المؤتمر الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، إلى أن سبب الارتفاع يتمثل في الاستقبال الكبير لمخالفي أنظمة الإقامة في المملكة الذين تصل أعدادهم بالمئات ممن يتم تقديم الرعاية الصحية والخدمات لهم.

وقال إنه مع الإقبال الكبير (من مخالفي الإقامة)، لاحظنا أن هناك ارتفاع في الحالات المسجلة.

وأكد أن هذا الإقبال “مفيد جدًا” لأنه يعتبر وصول للحالات المصابة بالفيروس وكلما كان الوصول أبكر كان أفضل لحماية الأفراد والمجتمع.

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