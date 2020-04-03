مدير الصحة العامة بـ«مجلس التعاون» يزف بشارة خير بشأن كورونا في المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

زف مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، بشرى سارة للمواطنين بالمملكة، إذ توقع أن يكون الأسبوع المقبل مبشرًا بشأن تراجع الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وقال الدكتور العمار، خلال استضافته في برنامج «بالمختصر» على قناة « MBC» إن معظم مدن المملكة ستشهد خلال الأسبوع القادم انخفاضًا في عدد الحالات المصابة بالفيروس، أو على الأقل التوازن فيها، مضيفاً أن مكة والمدينة قد تواجهان صعوبة في انخفاض عدد الإصابات.

وأكد “العمار” أن الأزمة لن تطول بهاتين المدينتين، لافتاً إلى أن المملكة ودول الخليج ستكون من أوائل دول العالم التي تدخل مرحلة الاستشفاء السريع من فيروس كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكوماتها، وأنه على المستوى العالمي سيأخذ الفيروس وقتًا أطول بسبب وجود بؤر له في أوروبا وأمريكا.