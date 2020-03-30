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للوقاية من «كورونا».. «المرور» يطمئن قائدي المركبات بتعليق دفع غرامة هذه المخالفة

للوقاية من «كورونا».. «المرور» يطمئن قائدي المركبات بتعليق دفع غرامة هذه المخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

طمأن “المرور السعودي”، اليوم الإثنين، المواطنين بشأن الاستفسارات المتعلقة بغرامة الـ100 ريال في حالة عدم الحضور لاستلام رخصة القيادة أو السير خلال أسبوع.

وأعلن في تغريدة بموقع “تويتر”، تعليق الغرامة؛ تجنبًا لتزاحم المقرات الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد: “لا توجد غرامة حالياً”، مع تشديده على “طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها في حال كان هناك عنوان وطني (واصل)”.

وتلزم أنظمة المرور، قائدي المركبات، بالمسارعة إلى استلام رخص القيادة بعد تجديدها عبر عدة وسائل، منها الحضور لمقر إدارة المرور المعنية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وإلا سيتم فرض غرامة 100 ريال في حال عدم استلامها.

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