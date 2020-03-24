«التعليم» تدرس تخفيض رسوم طلاب المدارس الأهلية وضمان رواتب المعلمين

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كشفت مصادر مطلعة، أنوزارة التعليمتدرس تخفيض رسوم طلاب المدارس الأهلية‬⁩ للفصل الدراسي الثاني بنسبة 25-50% بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضحت المصادر، بحسب “الميدان التعليمي”، أن الوزارة تدرس أيضاً رصد الفرق لمن دفع رسوم الفصل الثاني والتأكيد على عدم مساس وظائف معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ودعم المدارس الأهلية بنصف مرتبات المعلمين السعوديين للمدارس الملتزمة.

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