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«الصحة» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها بعدة تخصصات

«الصحة» تعلن أسماء المرشحين على وظائفها بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائفها بعدة تخصصات.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (صيدلي – أخصائي)، والمعلن عنها خلال الفترة من 15/ 12/ 2019م، حتى 31/ 12/ 2019م لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد القادم المواف 23/ 2/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية، مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– شهادة الامتياز.

– شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

– الخبرات المسجلة عند التقديم، إن وجدت.

وأوضحت الصحة في إعلانها أن المتقدمين والمتقدمات، قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

وللاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف: (اضغط هنا).

وللاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف: (اضغط هنا).

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