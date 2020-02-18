«التعليم» تتوعد من لم يحدّثوا بياناتهم قبل الخميس المقبل

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم إحالة شاغلي الوظائف التعليمية ممن لم يحدّثوا بياناتهم قبل إغلاق نظام نور الخميس المقبل إلى جهة الاختصاص للتعامل معهم وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.

وشددت الوزارة في هذا الصدد على أنه لا يمكن إدخال الرغبات أو أي طلب تعديل بعد إغلاق النظام الخميس المقبل 26 الجاري لطالبي النقل، وعدم قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، مشيرة بأنه يمكن الانسحاب من الحركة الآن عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام، مؤكدة بأن سلامة البيانات المدونة من مسؤولية المتقدمين .

وأشارت إلى أنه يتوجب على المتقدمين اعتماد طلب التعديل بالدخول إلى “خيارات” وعدم تركه معلقًا، مع ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعها على النظام بأن التعامل مع الأداء الوظيفي والغياب كما هو مرصود بالنظام لحظة الإغلاق، وفي حالة عدم صحتهما، يجب مراجعة جهة الاختصاص قبل إغلاق النظام.

يذكر أن نظام نور سيغلق بعد غد الخميس 26 الشهر الجاري في كل ما يخص خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها.