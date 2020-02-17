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عقيد بالجيش اليمني: قواتنا لقنت الحوثيين دورساً قاسية في جبهات الجوف

عقيد بالجيش اليمني: قواتنا لقنت الحوثيين دورساً قاسية في جبهات الجوف
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تواصل – واس:

أكد قائد اللواء 22 مشاة العميد ركن اليمني عبدالله الضاوي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتكبد يوميا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة بالتسلل في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

وأضاف العميد الضاوي في تصريح لصحيفة “26 سبتمبر” الناطقة باسم الجيش اليمني إن الجيش أفشل كل محاولات الميليشيا الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها، لافتاً إلى أن جثث قتلاها ماتزال متناثرة في الجبال والشعاب.

وبين أن الجيش اليمني دحر الميليشيا وأفشل هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، مؤكداً أنهم لقنوا الميليشيا دروسا قاسية لن تنساها.

وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف قبائل الجوف الذين هبوا الى الجبهات للقتال جنباً الى جنب مع القوات المسلحة اليمنية.

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