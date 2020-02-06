الصحة تكشف تطورات حالة الهنديتين القادمتين من الصين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الصحية للشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين في فبراير الجاري.

وأوضحت الصحة أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حالياً تحت الملاحظة والعزل احترازياً، كما توضح الوزارة أنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوماً وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين.

وأضافت أنه تم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوماً تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوماً ماضية من دخول المملكة. ورغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فوراً وتم أخذ عينات للفحص المخبري ويجري العمل عليه.

وتابعت وزارة الصحة: “نطمئن الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة”.