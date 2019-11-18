فيديو متداول.. اختطاف شاب بالقوة الجبرية في مركبة دون لوحات

تواصل – فريق التحرير:

اختطف 3 مجهولين شخصا بالقوة الجبرية في إحدى مناطق المملكة، ووثق مقطع فيديو متداول الواقعة وإجبار الشاب على الصعود للسيارة والذهاب به إلى جهة غير معلومة.

وأظهر المقطع، الذي وثقته كاميرات المراقبة، قيام شخصين بالجري خلف شخص آخر حتى أمسكا به، فجاءت سيارة بيضاء اللون ونزل منها شخص ثالث تابع لهما، وأخذوا يركلونه بأرجلهم ويضربونه بسبب مقاومته ورفضه الركوب في السيارة.

وانتهى المشهد، الذي لم تزد مدته على 50 ثانية، بتمكن الخاطفين الثلاثة من إركاب المختطَف في السيارة بالقوة، قبل أن يفروا من الموقع على وجه السرعة.

وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية تحقق في المقطع المتداول لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم يتسن لـ “صحيفة تواصل” التأكد من مكان وزمان الواقعة المتداولة.