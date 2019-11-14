اليمن.. مقتل القيادي الحوثي «أبو جحدل» و10 من مرافقيه

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل القيادي البارز في مليشيا الحوثي الانقلابية أبو جحدل، أمس الأربعاء، مع عدد من عناصر المليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع اليمنية ذكرت فيه، أن القيادي الحوثي المُكَنّى “أبو جحدل”، قُتل مع أكثر من عشرة عناصر من المليشيات، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز.

وأكدت مصادر ميدانية، تمكّن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات، وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيات الحوثية، في وادي “حذران”، التي كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبّدتها خسائر كبيرة.