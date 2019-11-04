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بعد 4 أيام من تطبيقها.. تعرّف على أبرز مخالفات «الذوق العام» المرصودة بالأماكن العامة

بعد 4 أيام من تطبيقها.. تعرّف على أبرز مخالفات «الذوق العام» المرصودة بالأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت لائحة الذوق العام بالمملكة بياناً توضح فيه أكثر المخالفات التي تم رصدها بعد 4 أيام فقط من تطبيق اللائحة، حيث جاء ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط.

ووفقاً لموقع “العربية نت”، ففي الوقت الذي أصدر فيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، دخلت حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2019.

وأوضح المحامي عبيد الشبوي، شملت المخالفات لبس “الشورت” غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالمملكة  أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة.

كما نصت المادة الرابعة من لائحة الذوق العام على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وبذلك لا يتم تطبيق هذا النظام إلا في الأماكن التي يقصدها عامة الناس وليس في السيارة أو الأماكن الخاصة.

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