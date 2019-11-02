مدير «الذوق العام» يوضح طريقة الإبلاغ عن المخالفات.. ويعلق على واقعة «الشورت» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، إن البلاغات عن مخالفة الذوق العام تتم الآن عبر مراكز الشرطة والمرحلة الثانية ستكون من خلال الشركات الأمنية، وأن آلية التبليغ عن المخالفين بالاتصال فقط دون تصويرهم.

واستعرض الزياني في لقاء على قناة “السعودية” اليوم الجمعة، أبرز الملامح والضوابط عن لائحة الذوق العام، كما علق على واقعة ارتداء “الشورت” التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال إنه فيما يخص مسألة “الشورت” التي أثارت الجدل، فإن الفقرة 8 من لائحة نظام الذوق العام نصّت على أن مخالفة ارتداء اللباس غير اللائق تختلف بحسب طبيعة المكان.

وأشار إلى أن مسألة ارتداء “الشورت” تعود لأنظمة المكان، فلبسه في المسبح أو النوادي لا يعد مخالفة، لكن إذا ذُهِبَ به للبقالة أو المولات يعتبر مخالفاً للذوق العام.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت بداية الشهر الماضي بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.