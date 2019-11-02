مدير «الذوق العام» يوضح طريقة الإبلاغ عن المخالفات.. ويعلق على واقعة «الشورت» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

قرار عاجل من وزير العمل بشأن تنظيم فترة العمل الليلي وتحديد تعويضات الموظفين

قرار عاجل من وزير العمل بشأن تنظيم فترة العمل الليلي وتحديد تعويضات الموظفين

بكلمات مؤثرة.. مقيم باكستاني يودع المملكة بعد 40 عاماً من العمل فيها (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. مقيم باكستاني يودع المملكة بعد 40 عاماً من العمل فيها (فيديو)

مدير «الذوق العام» يوضح طريقة الإبلاغ عن المخالفات.. ويعلق على واقعة «الشورت» (فيديو)

مدير «الذوق العام» يوضح طريقة الإبلاغ عن المخالفات.. ويعلق على واقعة «الشورت» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، إن البلاغات عن مخالفة الذوق العام تتم الآن عبر مراكز الشرطة والمرحلة الثانية ستكون من خلال الشركات الأمنية، وأن آلية التبليغ عن المخالفين بالاتصال فقط دون تصويرهم.

واستعرض الزياني في لقاء على قناة “السعودية” اليوم الجمعة، أبرز الملامح والضوابط عن لائحة الذوق العام، كما علق على واقعة ارتداء “الشورت” التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال إنه فيما يخص مسألة “الشورت” التي أثارت الجدل، فإن الفقرة 8 من لائحة نظام الذوق العام نصّت على أن مخالفة ارتداء اللباس غير اللائق تختلف بحسب طبيعة المكان.

وأشار إلى أن مسألة ارتداء “الشورت” تعود لأنظمة المكان، فلبسه في المسبح أو النوادي لا يعد مخالفة، لكن إذا ذُهِبَ به للبقالة أو المولات يعتبر مخالفاً للذوق العام.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت بداية الشهر الماضي بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 7 مواطنين و4 مقيمين لمخالفتهم الذوق العام بجدة

ضبط 7 مواطنين و4 مقيمين لمخالفتهم الذوق العام بجدة

تعرَّف على عقوبة مخالفي «الذوق العام» حال تكرار المخالفة

تعرَّف على عقوبة مخالفي «الذوق العام» حال تكرار المخالفة

«الشورى» يوافق على تعديل مادة من «لائحة الذوق العام»

«الشورى» يوافق على تعديل مادة من «لائحة الذوق العام»

تعرّف على آلية ضبط وسداد مخالفات لائحة الذوق العام

تعرّف على آلية ضبط وسداد مخالفات لائحة الذوق العام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد
عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>