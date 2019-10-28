محاضرة توجيهية لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف في الخرج

تواصل – فريق التحرير:

ضمن الخطة التوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، أقامت هيئة محافظة الخرج محاضرة توجيهية ألقاها مستشار الرئيس العام الشيخ الدكتور خالد بن زيد الوذيناني، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة.

وتطرق المحاضر إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية، وعناية الدولة وفقها الله بهذا الجهاز وكذلك أهمية العناية بالجانب الإيماني واستشعار الأمانة والإخلاص في العمل.

وتحظى هذه المحاضرة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.