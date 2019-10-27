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حملة ضد المباني العالية بمحافظة جدة

حملة ضد المباني العالية بمحافظة جدة
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تواصل – جدة:

نفذ الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم الأحد حملة الكشف على المباني العالية وانطلقت الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.
وكان مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري قد دشن بداية الحملة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد.
وأشار “اللواء المنتشري” إلى أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء تهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة.
وأكد أن الحملة التي تنفذ اليوم تشترك فيها السلامة والإطفاء في آن واحد بهدف التأكد من اشتراطات السلامة وبنفس الوقت يتم من خلال الحملة تجربة كافة معداتنا وآلياتنا.
وأوضح أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية متمنين للجميع السلامة.
وتعد هذه الحملة إضافة للجولات اليومية التي ينفذها ضباط ومفتشي السلامة في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة وإن اختلفت المهام حسب كل محافظة، وفي جدة تأتي المباني العاليه التي فرض الدفاع المدني ضمن الخطط السنوية المجدولة أن تكون أحد الأهداف التي يعمل على سلامة قاطنيها من أي إخطار لاسمح الله.
ويسعى العاملون في مدني جدة من خلال تلك الحملة الى تحقيق جملة من الأهداف يمكن تلخيصها في خطوط عريضه تتلخص في معرفة كل برج وخصائصة، وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث لاسمح الله قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، و تجربة سيارات السلالم وتمركزه،  ومواقع الفرق في حال تطور أي حادث، وإجراءات الإخلاء، ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها، ووجود مختصين السلامة وفعاليتهم، وإلى غير ذلك من الإجراءات الهامة والمتعلقة بأمور الإطفاء والسلامة.
وتستمر الحملة لمدة أسبوعين حتى يتم تغطية جميع الأبراج (المباني العالية).
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