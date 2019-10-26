5 مخططات سكنية في الرياض بمساحة 34 مليون متر مربع

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن وزارة الإسكان بصدد طرح عدة مخططات داخل الكتل العمرانية في مدينة الرياض قريباً، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 34 مليون متر مربع.

وأضافت المصادر أن أول المخططات سيكون بمخطط “أرض الشفا” جنوب الرياض، على مساحة 5 ملايين متر مربع، حيث أنهت وكالة الأراضي التابعة للوزارة كافة الترتيبات لطرح المخطط بمنصة “سكني”، على أن يتوالى طرح بقية المخططات على المنصة قريباً.

وأوضحت أن بقية المخططات تتضمن مخطط “أرض الفرسان” شمال شرق الرياض بمساحة 10 ملايين متر2، ومخطط “أرض النرجس” شمال الرياض بمساحة 5 ملايين متر2، ومخطط “أرض قيران” شمال الرياض بمساحة 2.8 مليون متر2، ومخطط “أرض الإرسال” بحي الجنادرية بمساحة إجمالية 7 ملايين متر2.

وأشارت المصادر إلى أن وكالة الأراضي بوزارة الإسكان شددت على ضرورة الاستعداد التقني بموقع “سكني” نظرًا لكثرة الطلبات المتوقعة على تلك المخططات.