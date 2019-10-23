إمارة الرياض: إحالة مُدعية للرقية والعلاج الشعبي إلى النيابة العامة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

إمارة الرياض: إحالة مُدعية للرقية والعلاج الشعبي إلى النيابة العامة

إمارة الرياض: إحالة مُدعية للرقية والعلاج الشعبي إلى النيابة العامة
0

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية وما يؤثر على صحة الإنسان بعلاجات مجهولة المصدر حيث ثبت ضررها، فقد رصدت اللجنة الميدانية إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض ممن تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر، وادعاء العلاج بجهل.

وعليه فقد صدر التوجيه بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات ، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتضافرها في هذا الجانب.

وإمارة الرياض إذ تعلن ذلك فهي تحذر من التعامل مع أمثال هؤلاء وضرورة الإبلاغ عنهم وأهمية الوعي فيما يترتب من أضرار في التعامل مع مثل هؤلاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمارة الرياض: تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

إمارة الرياض: تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

ماذا يفعل الإنسان حال شعوره بأنه مسحور؟.. الشيخ «السبر» يجيب (فيديو)

ماذا يفعل الإنسان حال شعوره بأنه مسحور؟.. الشيخ «السبر» يجيب (فيديو)

منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي

منها الرقية الشرعية أثناء العلاج.. «حقوق الإنسان» توضح حقوق المريض النفسي

ضبط 46 مدعياً لـ «العلاج الشعبي» بالمملكة

ضبط 46 مدعياً لـ «العلاج الشعبي» بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>