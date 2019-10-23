تسجيل أول ارتفاع شهري للإيجارات السكنية منذ عامين

تواصل – الرياض:

كشف التقرير الشهري للمؤشر القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات السكنية في المملكة أول ارتفاع شهري له في سبتمبر 2019.

ويعد هذا الارتفاع الأول خلال الـ 21 شهرا الأخيرة وتحديدا منذ ديسمبر 2017 في مؤشر جديد على توقف سلسلة الانخفاض في أسعار إيجارات المساكن على خلفية خروج أعداد كبيرة من الأجانب إثر الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في المملكة.

وتوضح البيانات تسجيل المؤشر القياسي لأسعار الإيجارات السكنية في المملكة مستوى 98.2 نقطة في سبتمبر الماضي ارتفاعاً من 98.1 نقطة في أغسطس 2019، بارتفاع 0.1% وهو الارتفاع الأول للمؤشر منذ شهر ديسمبر 2017 والذي سجل فيه المؤشر 111.1 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن وتيرة الانخفاض في أسعار الإيجارات السكنية بدأت في التراجع التدريجي بداية من شهر فبراير الماضي والذي تقلص فيه التراجع إلى 0.7% انخفض بعدها في مارس إلى 0.4%، وواصل الانخفاض التدريجي ليتلاشى الانخفاض في شهر يوليو 2019 قبل أن يسجل ارتفاع موجب في سبتمبر 2019 عند 0.1% وسط توقعات بأن يواصل مسيرة الارتفاع التدريجي.