الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

تفاصيل جديدة عن سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في محايل

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

سائق متهور كاد يتسبب في كارثة بـ«سويدي الرياض» (فيديو)

حب العلماء في أروع صوره.. حشود كبيرة في لقاء «آل الشيخ» بالرياض

حب العلماء في أروع صوره.. حشود كبيرة في لقاء «آل الشيخ» بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية  والدعوة والإرشاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من الصور تظهر جانب من لقائه الدعوي ليلة أمس الاثنين، في جامع الشيخ محمد بن حمد آل الشيخ، بحي الجنادرية في الرياض.

ويظهر من خلال الصور الحضور الكثيف لمحبي الشيخ وطلبة العلم ومحبي مجالس العلماء، في مشهد يوثق جانبا من حب الناس للعلماء وتوقيرهم لهم، وحبهم لطلب العلم والتزود منه، حيث التف الحضور بجانب الشيخ يمينا ويسارا وامتلأ المسجد عن آخره.

وتقاعل العديد من المغردين مع الصور حيث علق عبدالمجيد العُمري بقوله: “حفظ الله معالي الشيخ صالح آل الشيخ ونفع الله به ومن أقوله المأثورة: إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد وقد صح عن النبي ﷺأنه قال:(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعاً أنه من علامات إرادة الله به الخير.

وغرد عبدالرحيم البخيت قائلا: “لله دره ليت معاليه يكون له دروس في الحرمين الشريفين وقت الأجازات أو وقت حضور معاليه لمكة والمدينة النبوية فهو مكتبة من علم المتنقل جزاه الله خيرا وأطال في عمره على الطاعة”.

 

EHaW7tXW4AANBXyEHaW7tfXYAEV-ctEHaW7toWkAEri-2EHaW7tQW4AISess

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انتهاء عصر «حشو الأسنان».. علاج جديد يقلب الموازين

انتهاء عصر «حشو الأسنان».. علاج جديد يقلب الموازين

طفرة علمية في مواجهة الزهايمر.. فحص بسيط يكشف حالتك

طفرة علمية في مواجهة الزهايمر.. فحص بسيط يكشف حالتك

سكان «مخطط الشروق» بالرياض يروون لـ«تواصل» معاناتهم من «شارع الشرق» (صور)

سكان «مخطط الشروق» بالرياض يروون لـ«تواصل» معاناتهم من «شارع الشرق» (صور)

مقعد مرحاض ذكي يحمي من «الأزمة القلبية»

مقعد مرحاض ذكي يحمي من «الأزمة القلبية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان
تدوينات حرة

الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان

المزيد
يا ليتهم يعلمون!!
مقالات

يا ليتهم يعلمون!!

المزيد
طور عاداتك الذهنية!
مقالات

طور عاداتك الذهنية!

المزيد
الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>