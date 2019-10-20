تسديد المخالفات المرورية ونصف مليون ريال.. جوائز «السائق المثالي» بالشرقية

تواصل – الدمام:

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، فعاليات الجائزة في نسختها الخامسة التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور من خلال رصد جوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال.

من جهته، كشف الأمين العام لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي، عن سداد قيمة المخالفات المرورية للفائزين بفرع «سأكون سائقاً مثالياً» ضمن جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، وفق الشروط والأحكام التي وضعتها لجنة الجائزة، بهدف الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين، مؤكداً أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها قبل 4 أعوام نحو 32 ألف مشارك.

وأوضح أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين، تحت شعار «سأكون سائقاً مثالياً»، وفقًا لـ”عكاظ”.