«المسند»: توقعات باستمرار الحالة المطرية.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً

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أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

تَوَقّع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تؤثر سحب الحالة الماطرة في يومها الحادي عشر على المنطقة الشمالية؛ مُبيّنًا أن نفحات باردة تؤثر عليها نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم 11 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على (أجزاء) متفرقة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وربما حائل وشمال منطقة المدينة، كما تستمر الحالة المطرية فوق مرتفعات عسير وجازان”.

وأضاف: “بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، ومتوقع نفحة باردة تؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع”.

وتابع: “اليوم الأول من الوسم وهو ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ وإنما مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، والغفر في 11 نوفمبر، والزبانا في 24 نوفمبر، والأنواء أو المنازل عددها 28 عند العرب الأوائل”.

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