تفاصيل وفاة طفل إثر سقوط عارضة مرمى عليه بأحد النوادي في مكة

تواصل- فريق التحرير:

قال المواطن علي هزازي، والد الطفل المتوفى، إثر سقوط عارضة مرمى عليه بأحد النوادي الرياضية في مكة المكرمة: إن الحادثة وقعت بحسب ما قيل له نتيجة شدة الهواء؛ ما أدى لسقوط العارضة على رأسه بينما لم يتخذ الملعب أي إجراءات، لكنه تنازل عن القضية.

وأضاف والد الطفل المتوفى وفقاً لصحيفة “مكة”: “لم يخبروني وقت الحادثة، وبعد فترة تواصل معي أحد المسؤولين بالمستشفى مطالباً بضرورة حضوري، وعندما وصلت أخبروني بوفاة طفلي”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لبلدية العاصمة المقدسة أحمد المسعودي: “يؤسفنا ما حدث ونتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد”، مؤكداً أن من مهام الأمانة تطبيق الاشتراطات وفرض الرقابة الصحية على المنشآت، أما فيما يتعلق بوسائل الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية فتوجد جهات مختصة للإشراف عليها والتحقق من تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، والمسؤولية عن هذه الحوادث للهيئة العامة للرياضة.