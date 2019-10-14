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«الكهرباء» توضح غرامة التعدي على معدات أو مواقع توصيل الخدمة

«الكهرباء» توضح غرامة التعدي على معدات أو مواقع توصيل الخدمة
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تواصل – الرياض:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن غرامة من يتعدى على معدات أو مواقع أو مرافق إيصال الخدمة تصل إلى 100 ألف ريال، مشيرة إلى أنها تعد مخالفة نظامية تستوجب معاقبة مرتكبها.

وأبانت الشركة أن التعدي على مرافق ومواقع ومعدات إيصال الخدمة الكهربائية، يشكل خطورة على سلامة أفراد المجتمع، لذلك يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالغرامة المذكورة.

وأضافت أن عقوبة التعدي على معدات ومرافق إيصال الكهرباء، يُشترط لإيقاعها التعمد والتسبب في الإتلاف أو تعطيل المعدات أو المنشآت، أو قطع تمديدات الشركة، أو الاستفادة من الخدمة بطريقة غير مشروعة.

وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال في حال التعدي على منشأة أو مبنى أو مستودع، أو مركبة أو معدة تقنية، أو محطة لتوليد الكهرباء، أو محطة تحويل رئيسية، أو خطوط هوائية أو أبراج أو أعمدة أو كابلات أرضية، بينما يصل الحد الأعلى للمخالفة إلى 50 ألفاً، في حال التعدي على كابينة توزيع الكهرباء، عداد الكهرباء، أو في حال التعدي على محطة المفاتيح الكهربائية ومحطات التحويل الرئيسية وشبكات الجهد العالي، أو على محطة التحويل الفرعية، أو خطوط النقل على الجهد الفائق، أو خطوط العالي على الجهد الفائق، أو خطوط التوزيع الابتدائي، أو الثانوي، أو مغذيات الجهد المنخفض.

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