«أمن الدولة»: احذروا «الجيوش الرقمية».. تهاجم الدول وتنشر الفوضى

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، اليوم الجمعة، من استخدام الإعلام الرقمي للتضليل ونشر الفوضى والشائعات وتوجيه الرأي العام والإضرار بالمجتمع واللحمة الوطنية.

وقالت الإدارية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشاً نظامية فإن هناك جيوشاً رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام”.

وأشارت إلى أن الرسالة التي تصل إلى كل واحد منا غالبا ما تكون موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها.