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الجيش اليمني يُسقط طائرة مُسيرة حوثية قبل استهدافها موقعاً عسكرياً

الجيش اليمني يُسقط طائرة مُسيرة حوثية قبل استهدافها موقعاً عسكرياً
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تواصل – وكالات:

أسقط الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في محافظة الجوف، قبل استهدافها موقعًا عسكريًا للجيش، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، انتزعت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، في وقت سابق الثلاثاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إنه تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية من تأمين جبال “بني سعد” بين مديريتي رازح والظاهر جنوبي غرب صعدة، مؤكدًا أنه تم قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي”لية” الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.

وفي الضالع حررت القوات اليمنية المشتركة، الثلاثاء، كامل منطقة باجة – حجر، شمال غربي الضالع، والتي كانت مسرحًا لمعارك وحصار شديد طوال أشهر من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، في تطورات متسارعة لمعركة تحرير الجبهة الشمالية والغربية من الضالع (جنوبي اليمن).

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