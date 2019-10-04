تعديلات مهمة على نظام تطبيق كود البناء بشأن «المشرفين والتعويضات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

تعديلات مهمة على نظام تطبيق كود البناء بشأن «المشرفين والتعويضات»

تعديلات مهمة على نظام تطبيق كود البناء بشأن «المشرفين والتعويضات»
0

تواصل – فريق التحرير:

ألزمت التعديلات التي صدرت على نظام تطبيق كود البناء السعودي، المصمم والمنفذ والمشرف على تنفيذ البناء بتعويض المالك عن أية عيوب تظهر في البناء.

ونص المرسوم الملكي القاضي بتعديل النظام على إلزام المصمم والمنفذ والمشرف بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود.

كما نصت التعديلات على أن يكون المصمم والمشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإنه لا يجوز إشغال البناء وإيصال الخدمات إليه إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>