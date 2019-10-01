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اليوم.. بدء تطبيق اختبارات «القدرة المعرفية» للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية

اليوم.. بدء تطبيق اختبارات «القدرة المعرفية» للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية
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تواصل – الرياض:

يبدأ اليوم الثلاثاء تطبيق اختبار القدرة المعرفية الذي أُقر مؤخرًا ليكون متطلبًا للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين بشكل فعلي ابتداء من 1441/ 2/ 2هـ الموافق 2019/ 10/ 2م.
وأوضحت الخدمة المدنية عبر حسابها على “تويتر” ردًّا على بعض الاستفسارات أمس الاثنين، أنه سيتم بدء العمل به بالتاريخ المحدد مسبقًا.
وقالت إنها تطبِّق حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار “القدرة المعرفية” لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية.
وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى. كما دعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس والماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل.
ومن المقرر أن تكون الفترة الثالثة خلال العام الحالي، وحُددت بتاريخ 1441/ 5/ 28هـ الموافق 2020/ 1/ 23 حتى 1441/ 6/ 1 الموافق 2020/ 1/ 26 (للرجال والنساء).
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