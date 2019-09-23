أمر ملكي: منح 99 ضابطاً وفرداً من منسوبي الحرس الوطني أوسمة لمشاركتهم في عملية إعادة الأمل

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صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة ( الثالثة) لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل) وهم:ـ
1 ـ اللواء ركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود
2 ـ اللواء ركن / سالم بن مشاري بن خلف العنزي
3 ـ العميد / محمد بن طاحوس بن ربيع القحطاني
4 ـ العميد / هاشم بن دحام بن علي العليمي
5 ـ العميد ركن / عياد بن مفلح بن إبراهيم القحطاني
6 ـ العميد / باني بن سليمان بن فراج الشمري
7 ـ العميد / سلطان بن مفرح بن ماجد السبيعي
8 ـ العميد / متلع بن مطر بن شبيب الشلوي
9 ـ العميد / محمد بن سعيد بن محمد القحطاني
10 ـ العميد ركن / نايف بن فالح بن مجول العتيبي
11 ـ العميد / ناير بن منير بن ناير القحطاني
12 ـ العميد / سعد بن عبدالرحمن بن عبدالله السعدان
13 ـ العميد / ظافر بن حماد بن رجاء القحطاني
14 ـ العميد / خالد بن مصلح بن أحمد القحطاني
15 ـ العقيد / سعد بن مقعد بن عايش الحافي
16 ـ العقيد / سند بن عقاب بن سند الشيباني
17 ـ العقيد / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السيف
18 ـ العقيد ركن / فهد بن عياد بن خلف الشمري
19 ـ العقيد / فهد بن فضي بن مناور العنزي
20ـ العقيد ركن / عبدالله بن نايف بن عماش المطيري
21 ـ العقيد / محمد بن فايز بن ظافر الشهري
22 ـ المقدم / علي بن زيد بن محمد السهلي
23ـ المقدم / نايف بن خلف بن هذال الروقي
24 ـ المقدم ركن / ناصر بن حمد بن سعد السبيعي
25 ـ المقدم / محمد بن قنيفذ بن بدر بن لبده
26 ـ المقدم ركن / ممدوح بن صنات بن زبار العتيبي
27 ـ المقدم / علي بن سالم بن محمد السبيعي
28 ـ المقدم / رائد بن محمد بن معيي الدهاش
29 ـ الرائد / بدر بن مسلم بن عبدالله الشمري
30 ـ الرائد / ماجد بن محمد بن عبدالله الحربي
31 ـ الرائد / وائل بن محمد بن عبدالله دواس
32 ـ النقيب / محمد بن منصور بن إبراهيم الرشودي
33 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعفس
34 ـ النقيب / عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور
35 ـ النقيب / محمد بن إبراهيم بن محمد الشويمان
36 ـ النقيب / بدر بن شرار بن بادي الشيباني
37 ـ النقيب / أحمد بن صالح بن عبدالرحمن الهبدان
38 ـ النقيب / سلطان بن ناصر بن فراج السبيعي
39 ـ النقيب / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدوسري
40 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز السبيعي
41 ـ النقيب / عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن السهلي
42 ـ الملازم أول / سليمان بن عبدالرحمن بن محمد المحيسن
43 ـ الملازم أول / شافي بن سلطان بن مفرح السبيعي
44 ـ الملازم أول / فهد بن جباره بن فهيد المري
45 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف بن علي الدلبحي
46 ـ الملازم / منصور بن علي بن عبدالرحمن الجديد
47 ـ الرئيس رقباء / محيميد بن حمود هلال الحربي
48 ـ الرئيس رقباء / منير بن هلال نوار العصيمي
49 ـ الرئيس رقباء / محمد بن حمد محمد الدوسري
50 ـ الرقيب أول / يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان
51 ـ الرقيب أول / مطر بن ضاوي عيد الحربي
52 ـ الرقيب أول / طلال بن محماس غازي العتيبي
53 ـ الرقيب أول / نادر بن صنيتان خليوي الحربي
54 ـ الرقيب أول / فوزان بن صامل بويكير المطيري
55 ـ الرقيب أول / فهد بن مطلق مثعي العتيبي
56 ـ الرقيب أول / عواض بن سعد سعيد العتيبي
57 ـ الرقيب أول / عبدالله بن محمد سلمان الدوسري
58 ـ الرقيب أول / عبدالله بن جبل محمد الشهراني
59 ـ الرقيب أول / غازي بن عوين عيد العتيبي
60 ـ الرقيب / حسن بن فهيد سعود السهلي
61 ـ الرقيب / فلاح بن عبيد سليمان العتيبي
62 ـ الرقيب / بجاد بن سعود مسلط البقمي
63 ـ الرقيب / مشجع بن فايز سند الدوسري
64 ـ الرقيب / علي بن سعود خدام الشمري
65 ـ الرقيب / بدر بن خليفه سعيد العنزي
66 ـ الرقيب / مفرح بن محفوظ مريغان العنزي
67 ـ الرقيب / فارس بن ظويهر جفران الشمري
68 ـ الرقيب / صالح بن خلف سعد الشمري
69 ـ الرقيب / محمد بن نايف هذيل الحربي
70 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن مانع المكاييل
71 ـ الوكيل رقيب / عبدالله بن حجي صالح البصري
72 ـ الوكيل رقيب / خالد بن مسعود سراب العتيبي
73 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن مرزوق ضافي الحربي
74 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن علي شراحيلي
75 ـ الوكيل رقيب / عمر يحيى علي عسيري
76 ـ الوكيل رقيب / راجي بن علي سودان الحربي
77 ـ الوكيل رقيب / فيصل بن صالح شطي العنزي
78 ـ الوكيل رقيب / فايز بن عمير عامر السفياني
79 ـ الوكيل رقيب / خالد بن عتيق معوض المطيري
80 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن عقاب وصيص العتيبي
81 ـ الوكيل رقيب / الحميدي معيض الحميدي السبيعي
82 ـ الوكيل رقيب / سامي بن مدالله رحيل العنزي
83 ـ الوكيل رقيب / ناصر بن غازي مطلق العتيبي
84 ـ الوكيل رقيب / عبدالرحمن عواض معجب العتيبي
85 ـ الوكيل رقيب / أحمد بن علي حسين مسيري
86 ـ الوكيل رقيب / علي مسند علي آل فويضل
87 ـ الوكيل رقيب / سمويد بن ناصر عويد الغنزي
88 ـ الوكيل رقيب / ماطر بن عبيد هذال الحربي
89 ـ الوكيل رقيب / فاضل بن عباس علي الخليف
90 ـ الوكيل رقيب / نداء بن زيدان صقير الحربي
91 ـ الوكيل رقيب / طويفر بن سامر رشيدان المطيري
92 ـ العريف / سعد بن غرم الله محيميد العلياني
93 ـ العريف / محسن بن عايض صالح المطيري
94 ـ ماجد بن واصل وصل الحربي
95 ـ العريف / إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري
96 ـ العريف / سعد بن سويلم عبدالله السويلم
97 ـ العريف / مزيد بن هلال زويد المطيري
98 ـ العريف / خالد بن عيضه حمدان الشريف
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فهد من الدرجة (الثالثة)، للواء الطبيب / محمد بن علي حافظ البارقي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، لتميزه في مجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.