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ينبع.. الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»

ينبع.. الإطاحة بمروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»
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تواصل- ينبع:

تمكن رجال أمن طرق الساحل الغربي في ينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، من ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها، وتم على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات، لإكمال الإجراءات النظامية.
وتعود التفاصيل الى أنه أثناء عمل رجال أمن الطرق المعتاد اشتبهوا بإحدى المركبات، وبعد الاستيقاف وبعد التفتيش ضبط داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية داخل المركبة.
وقد تم إحباط تهريب الحشيش المخدر وجرى تسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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