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عضو بـ«الأمر بالمعروف» يقدم مثالاً في الوفاء.. تبرع بكليته لزميله

عضو بـ«الأمر بالمعروف» يقدم مثالاً في الوفاء.. تبرع بكليته لزميله
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تواصل- مكة المكرمة:

ضرب أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة ماجد بن عبدالله واصلي، مثلا نبيلا، وهو يتبرع بإحدى كليتيه لزميله في العمل “يحيى بن محمد عواجي”، لإنقاذ حياة زميله من المرض.
وتعود التفاصيل إلى تبرع ماجد واصلي، أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة، بإحدى كليتيه لزميله في ذات العمل يحيى بن محمد عواجي، الذي كان يعاني من مرض الفشل الكلوي منذ أربع سنوات ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
ونصح الأطباء “عواجي” بضرورة زراعة كلية كي تتحسن صحته، فما كان من زميله “واصلي” إلا أن تقدم للتبرع بإحدى كليتيه له، وذلك لإنقاذ حياته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة في الوفاء والمروءة.
وأجريت العملية، الاثنين الماضي، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
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