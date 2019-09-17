رئيس أرامكو: الهجمات لن توقف خطة الاكتتاب خلال الأشهر المقبلة

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص “لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له”.

وقال الرميان، في مؤتمر صحافي مساء اليوم في جدة، إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الـ12شهرا القادمة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج، مشيرا إلى أن طرح أرامكو “مستمر كما هو” رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة، موضحا أن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، أن شركة أرامكو هي أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم، مضيفا أنه لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة كأرامكو، وتابع “ما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار”.

وقال الناصر إنه تم إخماد الحرائق التي تسبب بها الهجوم على منشأتين للشركة بأقل من 7 ساعات.