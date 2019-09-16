كاد يتعرض للدهس.. سقوط طالب تعلّق بحافلة نقل مدرسي وسط الطريق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط طالب على الأسفلت وسط طريق عام بالمملكة أثناء تعلقه بحافلة نقل طلاب من الخلف، بشكل فيه خطورة على حياته.

وأظهر المقطع طالباً يبدو أنه في المرحلة الابتدائية، وقد تعلّق بحافلة مدرسية من الخلف، قبل أن يفلت منها ويسقط ويرتطم بالأرض، في مشهد أثار حالة من الجدل.

وأكد متداولو المقطع أن الطالب نجا من الدهس تحت عجلات السيارات المستخدمة للطريق إثر سقوطه.

وطالب متداولو المقطع بالتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها وسبب تعلق الطالب بالحافلة بهذا الشكل الخطير الذي عرض حياته للخطر.