وزير العمل: معايير حديثة للدعم المالي للجمعيات.. وبوابة وطنية للتبرع قريبًا

تواصل – الرياض:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن من الضرورة رفع المستوى المؤسسي والإداري للمنظمات غير الربحية.

وأضاف خلال لقائه مساء أمس (الأحد)، قيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير، إلى أن الوزارة رخصت لأكثر من 300 جمعية منذ بداية العام الميلادي الجاري، وتم رفع نسبة التنموية من 14٪ إلى 42٪ .

وأوضح أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح، كما سيتم إطلاق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع، مضيفًا بأنه تم تفعيل إمكانية التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأكد الوزير، أنه تم وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي، برنامجي “دائم” و”ساهم” لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، وأنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.