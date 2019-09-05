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فتح الحركة المرورية في تقاطع طريق الإمام مع خالد بن الوليد بالرياض (صور)

فتح الحركة المرورية في تقاطع طريق الإمام مع خالد بن الوليد بالرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

افتتحت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، الحركة المرورية أمام المركبات على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد.

وأوضحت الأمانة أن الافتتاح تم بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التحسينات المرورية وتطبيقها لنظام التدفق المروري المستمر CFI في التقاطع، والتي تهدف لرفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن تأخير مرور المركبات.

وأبانت أن فكرة هذا النوع من التقاطعات تعتمد على فصل حركة الالتفاف إلى اليسار عن الحركة المرورية المباشرة، عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي وتقوم بعكس حركة السير عن الاتجاه المعتاد، أما مركبات الحركة المباشرة فتستمر بالحركة باتجاه التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف على التقاطع المعكوس.

 

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